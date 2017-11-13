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Александр Шамко: «Козырек стадиона «Динамо» не покрывает нижние ярусы? Критиканством все могут заниматься»
14.11.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко ответил на критику в адрес реконструкции стадиона «Динамо».
– Стадион будет главной ареной Евроигр, витриной легкоатлетической матчевой встречи. Как же так получилось, что при наличии кругового козырька, он совсем не покрывает нижние ярусы северной и южной трибуны и, соответственно, не защищает зрителей от дождя? Кто это проектировал, как это реализовывалось? Беспокоит ли вас этот момент?
– Вот вы оцениваете реконструкцию «Динамо» с такой критической точки зрения. Есть специальные технические требования. В чем вообще проблема? Вы что — строитель по профессии? Вы что — архитектор?
– Я журналист. И потенциальный зритель.
– Критиканством все могут заниматься. Нужна здоровая критика, а это — просто критиканство. Мы еще не сдали стадион, а вы уже говорите о том, что что-то там не перекрывает. Это ваши домыслы, не больше. У вас нет четкой аргументации по этому вопросу, – сказал Шамко.
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Александр Шамко: «Козырек стадиона «Динамо» не покрывает нижние ярусы? Критиканством все могут заниматься»
Министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко ответил на критику в адрес реконструкции стадиона «Динамо».
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