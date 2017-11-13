ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Рикко Гросс уверен в успешном выступлении россиян на Олимпиаде-2018

14.11.2017 17:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Российские биатлонисты примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и покажут там хороший результат, уверен старший тренер российской сборной по биатлону Рикко Гросс.

Рикко Гросс уверен в успешном выступлении россиян на Олимпиаде-2018
© Sputnik/ Евгений Биятов
Путин задался вопросом, кто кусал пробирки российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) после публикации доклада WADA, в котором говорилось о нарушениях россиян на Играх-2014, создал две комиссии. Одна из них под руководством Дениса Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов с Олимпиады. Уже прошли слушания по делам лыжников, бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев. Шесть российских лыжников были признаны виновными, их результаты с Игр в Сочи аннулированы. Вопрос о допуске сборной России до участия в Играх-2018 пока что остается открытым. Планируется, что вопрос будет решен в декабре.

"Я исхожу из того, что мы поедем на Олимпиаду и будем в ней успешно участвовать", — рассказал Гросс в интервью Sputnik.

По мнению немецкого специалиста, спортсмены, которые применяли запрещенные препараты, должны быть наказаны. "Сейчас мы оказались в такой же ситуации, как и в прошлом году. В настоящий момент нет доказательств того, что кто-то из наших спортсменов, которые будут участвовать в Кубке мира, замешан в этом. И у меня, соответственно, тоже нет оснований не допускать кого-либо к участию в соревнованиях", — сказал Гросс.

Тренер обратил внимание, что подобные обвинения психологически угнетают спортсменов. "У них все время ощущение, что на них показывают пальцем, а ведь это несправедливо", — пояснил он.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В настоящий момент, по словам Гросса, нет доказательств того, что его подопечные замешаны в допинговом скандале.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Хавьер Тебас: «Если меня не обманули, Месси продлил контракт с «Барселоной»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика