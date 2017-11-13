Рикко Гросс уверен в успешном выступлении россиян на Олимпиаде-2018

МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Российские биатлонисты примут участие в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и покажут там хороший результат, уверен старший тренер российской сборной по биатлону Рикко Гросс.



© Sputnik/ Евгений Биятов Путин задался вопросом, кто кусал пробирки российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) после публикации доклада WADA, в котором говорилось о нарушениях россиян на Играх-2014, создал две комиссии. Одна из них под руководством Дениса Освальда перепроверяет пробы российских спортсменов с Олимпиады. Уже прошли слушания по делам лыжников, бобслеистов, скелетонистов и конькобежцев. Шесть российских лыжников были признаны виновными, их результаты с Игр в Сочи аннулированы. Вопрос о допуске сборной России до участия в Играх-2018 пока что остается открытым. Планируется, что вопрос будет решен в декабре.

"Я исхожу из того, что мы поедем на Олимпиаду и будем в ней успешно участвовать", — рассказал Гросс в интервью Sputnik.

По мнению немецкого специалиста, спортсмены, которые применяли запрещенные препараты, должны быть наказаны. "Сейчас мы оказались в такой же ситуации, как и в прошлом году. В настоящий момент нет доказательств того, что кто-то из наших спортсменов, которые будут участвовать в Кубке мира, замешан в этом. И у меня, соответственно, тоже нет оснований не допускать кого-либо к участию в соревнованиях", — сказал Гросс.

Тренер обратил внимание, что подобные обвинения психологически угнетают спортсменов. "У них все время ощущение, что на них показывают пальцем, а ведь это несправедливо", — пояснил он.