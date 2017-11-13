Президент ЕАА Хансен: «Если бы не Шамко и Девятовский, получить матч Европа – США Беларуси было бы сложно»

Президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен оценил важность матча легкоатлетов Европы и США, который состоится в Минске.

«Минск является скрытой жемчужиной Европы. Многие из спортивных болельщиков, туристов еще не знают много о вашей стране, но когда приезжают в Минск, испытывают удивление, насколько город прекрасен. Перед знакомством с вашей столицей я представлял Минск совершенно иначе, но город меня поразил

Американские легкоатлеты очень заинтересованы в проведении матча Европа — США в Минске. Конечно, если бы не позитивная реакция со стороны министра спорта Беларуси Александра Шамко, председателя Федерации легкой атлетики Вадима Девятовского, то получить матчевую встречу Беларуси было бы сложно. Были другие города, заинтересованные в проведении данных соревнований: Лондон, Осло... Тем не менее, Европейская ассоциация приняла решение — матчевая встреча пройдет в Минске.

Планируем такие встречи проводить каждый год. К примеру, в 2020 году матч состоится на территории США, затем в 2021-м – вновь в Европе. Однако прежде, чем строить такие планы, надо знать, как первый матч пройдет в Минске», – сказал Хансен.

Напомним, легкоатлетический матч Европа – США пройдет в сентябре 2019 года на реконструированном минском стадионе «Динамо».