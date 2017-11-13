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Дмитрий Карповский: «В этом году бюджет «Луча» – 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги»
14.11.2017 19:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал о финансовой ситуации в клубе.
«Не вижу ничего зазорного, что у «Луча» нет своей инфраструктуры. У многих в высшей лиге также. Есть условия, которые можно создавать за счет аренды. И для дубля, и для юношеских команд. Все шероховатости, которые возникнут, нужно устранить. Иначе, увы. Идти с голой… Не пойдем.
В этом году вложились в 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги. Но такого не будет. Однозначно будем играть в высшей лиге», – заявил Карповский
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Дмитрий Карповский: «В этом году бюджет «Луча» – 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги»
Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал о финансовой ситуации в клубе.
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