Дмитрий Карповский: «В этом году бюджет «Луча» – 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги»

Директор «Луча» Дмитрий Карповский рассказал о финансовой ситуации в клубе.

«Не вижу ничего зазорного, что у «Луча» нет своей инфраструктуры. У многих в высшей лиге также. Есть условия, которые можно создавать за счет аренды. И для дубля, и для юношеских команд. Все шероховатости, которые возникнут, нужно устранить. Иначе, увы. Идти с голой… Не пойдем.

В этом году вложились в 200 тысяч рублей. Лучше будем играть в первой лиге, чем влезем в долги. Но такого не будет. Однозначно будем играть в высшей лиге», – заявил Карповский в «Спорт-кадре» на «Беларусь 5».