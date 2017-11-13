Василий Уткин: «Беларусь оказалась ниже Люксембурга. Это как если бы у них картошка перестала расти. Просто позор»

Российский футбольный комментатор высказался об уровне белорусского футбола.

– Из стран СНГ никто не поедет на . Как так?

– Ну как? Как будто много ездило стран в прежние времена. Белоруссия что ли поедет? Страна, установившая рекорд быстроты по тому, как можно всей страной разучиться играть в футбол. Беларусь оказалась ниже Люксембурга, заняла последнее место в своей отборочной группе. Это просто стыдоба. Это как если бы у них картошка перестала расти. Вот только этого еще не хватало. Или если бы картошка была размером с землянику. Вот это примерно сопоставимые вещи. Просто позор, – сказал Уткин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».