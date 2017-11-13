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Михаил Захаров: «Считается, что хоккеисты слишком хорошо живут, жируют. Но раньше у нас было 12 команд, а не 4, как сейчас»
14.11.2017 20:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер столичной
– Вы стартуете в этом розыгрыше в ранге самого титулованного клуба турнира. Больше двукратных обладателей Континентального кубка среди соискателей нет.
– Точно, в истории же вообще тех, кто брал его не однажды, только трое: швейцарцы, словаки и мы. Но с тех пор мы шли не вверх, а вниз. У нас же считается, что хоккеисты слишком хорошо живут, жируют. Во времена первых побед у нас было 12 команд, а не 4, как сейчас. Ты приезжал в Брест или Витебск и не был уверен, что обязательно уедешь с тремя очками. В Могилев вообще ехать не хотели, когда там были Матерухин, Боровков, Цветков, полный стадион... Не то что сейчас.
– Неужели сейчас в вашем составе совершенно нет кандидатов на роль Ковалева, Андрющенко, Шитковского?
– Никого. Это была элита. Как и Горячевских в свое время. Они могли обыграть омских миллионеров, которые заготовили место под трофей еще перед отъездом на финал. А какие у них были легионеры? Из первого состава сборной Чехии, – сказал Захаров.
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Михаил Захаров: «Считается, что хоккеисты слишком хорошо живут, жируют. Но раньше у нас было 12 команд, а не 4, как сейчас»
Главный тренер столичной «Юности» Михаил Захаров порассуждал о развитии белорусского хоккея.
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