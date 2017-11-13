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«Торпедо» – «Автомобилист». Сергей Костицын набрал второе очко в сезоне. Голов все еще нет
14.11.2017 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома проиграл «Автомобилисту» (2:4).
В составе хозяев результативную передачу на свой счет записал белорусский нападающий Сергей Костицын.
Всего на счету форварда в нынешнем сезоне 2 (0+2) очка в 18 матчах при показателе полезности «+1». Подробную статистику смотрите
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В матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома проиграл «Автомобилисту» (2:4).
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