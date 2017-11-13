ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Артур Слабашевич: «В этом году у «Ислочи» было трудное время, когда не было денег. Сейчас ситуация стабилизировалась»

14.11.2017 22:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футболист «Ислочи» Артур Слабашевич оценил сезон-2017.

– Насколько тяжело было находиться в зоне вылета весь сезон? Вроде бы и очки набирает команда, есть победы, но только за 2 тура до конца чемпионата удалось выбраться.

– Ну, конкуренты ведь тоже не дремлют. И все пацаны понимали, что будет тяжело, но опускать руки будут только слабые. Все понимали – надо что-то делать. Виталий Леонидович правильно сказал: стали делать ротацию, которая пошла на пользу. За счет каких-то командных действий, за счет коллектива все пошло в правильное русло.

Да, было тяжело, но когда хоть какие-то очки берешь, появляется уверенность, что в следующем матче тоже сможем взять. А когда в первом круге показывали хорошую игру, но при этом набрали всего 7 очков… Ну, никому это не надо. Во второй половине чемпионата мы стали играть по результату. Хоть, красивой игры стало меньше, но мы стали забивать и меньше пропускать.

– В какой момент случилось переключение?

– Все, наверное, помнят, когда отрыв от «Славии» был 9 очков. Мы выиграли один матч, второй. Смотрим дальше в таблицу – осталось 4 очка до мозырян. Появляется реальный азарт, тебе хочется догнать эту команду. У «Нафтана» другая ситуация. Сейчас у него уже 11 очков от нас, 10 от «Славии». Я думаю, у нас все постепенно складывалось. Обидно было играть вничью с «Крумкачами», так как рассчитывали в том матче победить. Может, оно и хорошо. Кто знает, обыграли бы мы потом «Днепр» и «Слуцк»? Лучше уже так, как есть.

В этом году было трудное время, когда не было денег, было немного тяжело. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мы – футболисты – видим, что руководители клуба, тот же Владимир Пинчук, заинтересован в том, чтобы клуб сохранил прописку в высшей лиге. Все пытаются сделать для команды. Я думаю, это правильное направление.

– Как тебе чемпионат Беларуси в этом году? Еще ничего неизвестно за два тура до финиша.

– Это интересно. Уже нет такого как раньше, когда БАТЭ минимум за три тура до конца сезона становился чемпионом, досрочно привозили кубок на стадион. Конечно, конкуренты «желто-синих» в этом году подтянулись. Тот же «Шахтер» с минским «Динамо» знают, в каких матчах нужно сыграть по счету. За четвертую строчку бьются команды, за выживание идет борьба. Классный чемпионат, – сказал Слабашевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Агуэро в перерыве матча с Нигерией упал в обморок и был экстренно госпитализирован
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика