Артур Слабашевич: «В этом году у «Ислочи» было трудное время, когда не было денег. Сейчас ситуация стабилизировалась»

Футболист «Ислочи» Артур Слабашевич оценил сезон-2017.

– Насколько тяжело было находиться в зоне вылета весь сезон? Вроде бы и очки набирает команда, есть победы, но только за 2 тура до конца чемпионата удалось выбраться.

– Ну, конкуренты ведь тоже не дремлют. И все пацаны понимали, что будет тяжело, но опускать руки будут только слабые. Все понимали – надо что-то делать. Виталий Леонидович правильно сказал: стали делать ротацию, которая пошла на пользу. За счет каких-то командных действий, за счет коллектива все пошло в правильное русло.

Да, было тяжело, но когда хоть какие-то очки берешь, появляется уверенность, что в следующем матче тоже сможем взять. А когда в первом круге показывали хорошую игру, но при этом набрали всего 7 очков… Ну, никому это не надо. Во второй половине чемпионата мы стали играть по результату. Хоть, красивой игры стало меньше, но мы стали забивать и меньше пропускать.

– В какой момент случилось переключение?

– Все, наверное, помнят, когда отрыв от «Славии» был 9 очков. Мы выиграли один матч, второй. Смотрим дальше в таблицу – осталось 4 очка до мозырян. Появляется реальный азарт, тебе хочется догнать эту команду. У «Нафтана» другая ситуация. Сейчас у него уже 11 очков от нас, 10 от «Славии». Я думаю, у нас все постепенно складывалось. Обидно было играть вничью с «Крумкачами», так как рассчитывали в том матче победить. Может, оно и хорошо. Кто знает, обыграли бы мы потом и «Слуцк»? Лучше уже так, как есть.

В этом году было трудное время, когда не было денег, было немного тяжело. Сейчас ситуация стабилизировалась. Мы – футболисты – видим, что руководители клуба, тот же Владимир Пинчук, заинтересован в том, чтобы клуб сохранил прописку в высшей лиге. Все пытаются сделать для команды. Я думаю, это правильное направление.

– Как тебе чемпионат Беларуси в этом году? Еще ничего неизвестно за два тура до финиша.

– Это интересно. Уже нет такого как раньше, когда минимум за три тура до конца сезона становился чемпионом, досрочно привозили кубок на стадион. Конечно, конкуренты «желто-синих» в этом году подтянулись. Тот же «Шахтер» с минским знают, в каких матчах нужно сыграть по счету. За четвертую строчку бьются команды, за выживание идет борьба. Классный чемпионат, – сказал Слабашевич.