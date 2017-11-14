|
НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи
14.11.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Бруклин» Мозгова попытается прервать победную серию «Бостона». Лидер Запада «Хьюстон» встретится с крепким «Торонто».
В Далласе пройдет техасское дерби между «Мэверикс» и «Сперс».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии