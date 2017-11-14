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НБА. «Бруклин» против «Бостона», «Хьюстон» сыграет с «Торонто» и другие матчи

14.11.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча. «Бруклин» Мозгова попытается прервать победную серию «Бостона». Лидер Запада «Хьюстон» встретится с крепким «Торонто».

В Далласе пройдет техасское дерби между «Мэверикс» и «Сперс».

НБА

Регулярный чемпионат

Бруклин – Бостон 102:109 (21:30, 31:22, 19:28, 31:29)
Дата проведения
15 ноября, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Статистика

Хьюстон – Торонто 98:108 (4 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча Превью

Даллас – Сан-Антонио 54:62 (3 четверть)
Дата проведения
15 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Статистика НБА

Таблица НБА

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут три матча.

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