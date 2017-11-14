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СМИ сообщили о желании Роналду покинуть "Реал"
14.11.2017 22:47 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский "Реал" после сезона-2017/18, сообщает издание
© REUTERS/ Paul Childs
О своем желании, по информации СМИ, 32-летний португалец уже рассказал президенту "Реала" Флорентину Пересу. Однако он не собирается отпускать футболиста, контракт которого с клубом истекает летом 2021 года.
Отмечается, что Роналду недоволен отношением к нему руководства клуба. В частности, португалец обижен на Переса за то, что тот пытался купить у "Монако" Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.
В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей в 13 матчах за "Реал" во всех турнирах. Роналду выступает в составе "сливочных" с 2009 года, до этого он защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы продали Роналду в Мадрид за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).
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Португалец обижен на президента клуба за то, что тот летом хотел купить 18-летнего Килиана Мбаппе.
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