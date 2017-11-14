МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Португальский нападающий Криштиану Роналду хочет покинуть мадридский "Реал" после сезона-2017/18, сообщает издание As .



© REUTERS/ Paul Childs Роналду стал отцом в четвертый раз

О своем желании, по информации СМИ, 32-летний португалец уже рассказал президенту "Реала" Флорентину Пересу. Однако он не собирается отпускать футболиста, контракт которого с клубом истекает летом 2021 года.

Отмечается, что Роналду недоволен отношением к нему руководства клуба. В частности, португалец обижен на Переса за то, что тот пытался купить у "Монако" Килиана Мбаппе в минувшее межсезонье. В итоге 18-летний француз перешел в ПСЖ.

В нынешнем сезоне нападающий забил восемь мячей в 13 матчах за "Реал" во всех турнирах. Роналду выступает в составе "сливочных" с 2009 года, до этого он защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы продали Роналду в Мадрид за 80 миллионов фунтов стерлингов (около 93 миллионов евро по тогдашнему курсу).

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