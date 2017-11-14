МИНСК, 14 ноя — Sputnik. Легкоатлетический матч между сборными Европы и США состоится в сентябре 2019 года в Минске, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА).



© Sputnik / Владимир Нестерович Стадион "Динамо": от ветхости к модернизму

Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа — США принадлежит президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свену Арне Хансену. Президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом году на встрече с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ поддержал проведение в Минске американско-европейского легкоатлетического матча. Предполагалось, что турнир мог бы принять отреставрированный столичный стадион "Динамо". БФЛА выразила готовность выступить организатором соревнований .

"Хозяйкой турнира станет столица Беларуси – город Минск, а площадкой – отреставрированный стадион "Динамо", — рассказали в пресс-службе БФЛА.

Собеседники агентства добавили, что соревнования пройдут 9-10 сентября 2019 года.

"На завершающем этапе находится момент подписания контракта, после которого более детально можно будет говорить об организационных моментах и ответственности сторон", — отметили в БФЛА.

По словам Хансена, документ будет готов в апреле 2018 года, после встречи руководителей легкоатлетических федераций Европейской ассоциации, которая во второй раз пройдет в Минске.

В БФЛА обратили внимание, что участие в матче примут 144 спортсмена (72 мужчины и 72 женщины). Отбор пройдет на командных чемпионатах Европы 2019 года, тем самым спортсмены из всех четырех лиг смогут побороться за места. В каждом легкоатлетическом виде выступят по четыре спортсмена от сборных США и Европы. Планируется, что не менее десяти белорусских спортсменов войдут в состав сборной Европы.

"Согласно моему опыту проведения соревнований, очень важно, чтобы именно местные легкоатлеты выступали на арене. Тогда зрителям интересно болеть и посещать такие соревнования. Но важно помнить всем легкоатлетам, что они будут выступать за одну команду — команду Европы", — сказал Хансен.

Минский стадион "Динамо" в 2019 году станет основной площадкой II Европейских игр, которые пройдут в белорусской столице в июне. В программе Евроигр-2019 15 видов спорта.