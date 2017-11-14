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Александр Глеб: «Хочу на курсы тренерские пойти. Ну и сезончик еще думаю поиграть»
15.11.2017 08:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о планах на будущее.
«На первом месте сейчас семья. Заключил договор с «Матч-ТВ», это для меня что-то новое. Хочу на курсы тренерские пойти, в феврале начинаются. Ну и сезончик еще думаю поиграть», – сказал Глеб.
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Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о планах на будущее.
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