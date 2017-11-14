Александр Глеб: «Хочу на курсы тренерские пойти. Ну и сезончик еще думаю поиграть»

Белорусский полузащитник Александр Глеб рассказал о планах на будущее.

«На первом месте сейчас семья. Заключил договор с «Матч-ТВ», это для меня что-то новое. Хочу на курсы тренерские пойти, в феврале начинаются. Ну и сезончик еще думаю поиграть», – сказал Глеб.