Александра Саснович: «Перед парой, пока массажисты приводили в порядок ноги, папа прямо на массажном столе кормил меня рисом»

Белорусская теннисистка Александра Саснович рассказала о подготовке к парному матчу финала Кубка Федерации против США.

— Длительная «одиночка» со Слоун Стивенс и вскоре напряженный и затратный парный матч. Наверное, давно не приходилось столько времени проводить на корте?

— Мне вспоминается поединок с Канадой, когда сыграла после «одиночки» тоже пару. Тогда выиграла, правда, оба.

— В то же время в феврале-2016 матчи были короче, чем сейчас…

— Да, по-моему, так. «Одиночка» точно закончилась в двух, пусть и не самых простых сетах.

— Подготовка к паре в таких случаях — это весьма специфическая процедура?

— Если честно, сейчас, после всего этого, на ногах с трудом стою. Очень тяжелый день. Только отыграла «одиночку» и сразу пришлось готовиться к паре. Пока массажисты приводили в порядок ноги, папа прямо на массажном столе кормил меня рисом. За три минуты до начала матча еще была не переодета.

— Чего, на ваш взгляд, не хватило вашему дуэту с Ариной?

— Мы практически не играем пару. Арина выступила несколько раз осенью, а я играла, наверное, больше полугода назад. И то это был единичный случай, когда удалось попробовать свои силы в квалификации «Уимблдона». Но мы боролись. Думаю, сыграли неплохо. Соперницы выступали ранее вместе. Они знали, как вести себя, чего друг от друга ожидать. Обе обладают мощными подачами, плотными ударами с задней линии. Наша пара постоянно находилась в давлении, – сказала Саснович.