Адвокат покидает пост главного тренера сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после разгрома Румынии (3:0) в товарищеском матче подтвердил информацию о том, что он не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов, рассчитанный до 1 декабря 2017.

«Ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых», – сказал Адвокат.

Под руководством 70-летнего специалиста «оранжевые» не смогли пробиться в финальный турнир ЧМ-2018.