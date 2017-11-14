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Адвокат покидает пост главного тренера сборной Голландии

15.11.2017 08:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после разгрома Румынии (3:0) в товарищеском матче подтвердил информацию о том, что он не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов, рассчитанный до 1 декабря 2017.

«Ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых», – сказал Адвокат.

Под руководством 70-летнего специалиста «оранжевые» не смогли пробиться в финальный турнир ЧМ-2018.

 
 
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Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат после разгрома Румынии (3:0) в товарищеском матче подтвердил информацию о том, что он не будет продлевать контракт с...

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