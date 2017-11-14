Валерий Исаев: «У 14-и команд высшей лиги есть инфраструктура, за ними есть гаранты»

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о выходе «Луча» в высшую лигу.

«Хороший ответ для команды, входящей в высшую лигу – типа сам дурак. Ну и заливать не нужно, из 16-и команд высшей лиги, в 14-и (кроме «Ислочи» и «Крумкачоў») есть тренировочные поля, тренировочные базы, стадионы, детские школы не на договорах, болельщики, автобусы. Как не крути, за ними есть гаранты, даже при текущих долгах – крупные госпредприятия и исполкомы. Напоминаю, мы не обсуждаем сейчас плохо это или хорошо.

Тренер команды говорит, что изначально с «-10» планировал выигрывать первую лигу. Вот тогда учредителям и нужно было прикидывать по поводу спортивного результата, и думать об источниках финансирования», – написал Исаев.

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