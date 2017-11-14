ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Исаев: «У 14-и команд высшей лиги есть инфраструктура, за ними есть гаранты»

15.11.2017 08:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о выходе «Луча» в высшую лигу.

«Хороший ответ для команды, входящей в высшую лигу – типа сам дурак. Ну и заливать не нужно, из 16-и команд высшей лиги, в 14-и (кроме «Ислочи» и «Крумкачоў») есть тренировочные поля, тренировочные базы, стадионы, детские школы не на договорах, болельщики, автобусы. Как не крути, за ними есть гаранты, даже при текущих долгах – крупные госпредприятия и исполкомы. Напоминаю, мы не обсуждаем сейчас плохо это или хорошо.

Тренер команды говорит, что изначально с «-10» планировал выигрывать первую лигу. Вот тогда учредителям и нужно было прикидывать по поводу спортивного результата, и думать об источниках финансирования», – написал Исаев.

Иван Биончик: «Инфраструктура «Луча»? А у кого она есть? У трех-четырех команд в высшей лиги»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением о выходе «Луча» в высшую лигу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Глеб: «Хочу на курсы тренерские пойти. Ну и сезончик еще думаю поиграть»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика