Женский Евробаскет-2019: Беларусь в Минске сразится с Эстонией

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Женская сборная Беларуси по баскетболу в среду во Дворце спорта в Минске сыграет против команды Эстонии в отборе на чемпионат Европы 2019 года, сообщает Sputnik.



© Pixabay Белоруски обыграли полек в первом туре квалификации женского Евробаскета

Белорусские баскетболистки, удачно стартовавшие в квалификации Евробаскета, взяв верх над сборной Польши, сегодня примут в гостях эстонок.

"Белорусская федерация баскетбола приглашает всех любителей и поклонников баскетбола придти во Дворец спорта и поддержать самую любимую команду страны в новом отборочном цикле Евробаскета-2019!" — обратились к болельщикам в Белорусской федерации баскетбола (БФБ).

Собеседники агентства заверили, что подготовили множество развлечений для всей семьи.

Поединок начнется в 18:00 (по минскому времени).

Матч против Эстонии станет для белорусок последним в этом году. Выступление в квалификационном турнире подопечные Натальи Трофимовой продолжат в 2018 году. 10 февраля белорусские спортсменки примут в гостях Турцию, 14 февраля — Польшу. Затем 17 ноября 2018 года команда Беларуси проведет выездной матч против Эстонии, а 21 ноября отправится в Турцию.

В отборе на чемпионат Европы-2019 принимают участие 32 команды (восемь групп по четыре команды в каждой). Соперники по пулам проведут матчи каждый с каждым дома и на выезде (всего 6 матчей), после чего сборные, занявшие первые места (восемь команд), и шесть дружин, ставших вторыми, выйдут в основную часть турнира. Латвия и Сербия автоматически квалифицировались в финальную часть Евробаскета-2019 на правах хозяев турнира.