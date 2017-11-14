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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Австралия против Гондураса

15.11.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В ответных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018 Австралия примет Гондурас, а Перу – Новую Зеландию.

Квалификация ЧМ-2018

Стыковые матчи

Ответные игры

Австралия – Гондурас
Дата проведения
15 ноября, 12.00, «ANZ Stadium»
Онлайн матча

Первый матч – 0:0

Перу – Новая Зеландия
Дата проведения
16 ноября, 05.15, «Estadio Nacional del Per?»
Онлайн матча

Первый матч – 0:0

 

 
 
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В ответных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018 Австралия примет Гондурас, а Перу – Новую Зеландию.

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