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Квалификация ЧМ-2018. Стыковые матчи. Австралия против Гондураса
15.11.2017 09:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018 Австралия примет Гондурас, а Перу – Новую Зеландию.
Квалификация ЧМ-2018
Стыковые матчи
Ответные игры
Первый матч – 0:0
Первый матч – 0:0
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В ответных стыковых матчах за выход на ЧМ-2018 Австралия примет Гондурас, а Перу – Новую Зеландию.
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