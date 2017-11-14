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Квалификация ЧЕ-2019. Женщины. Беларусь принимает Эстонию
15.11.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Квалификация ЧЕ-2019
Женщины
Группа B
Беларусь – Эстония
15 ноября, 18.00, Дворец спорта
Турция – Польша
15 ноября, 19.30
Положение команд: Турция – 1-0, Беларусь – 1-0, Польша – 0-1, Эстония – 0-1.
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Квалификация ЧЕ-2019 Женщины Группа B Беларусь – Эстония 15 ноября, 18.00, Дворец спорта Турция – Польша 15 ноября, 19.30 Положение команд: Турция – 1-0, Беларусь – 1-0, Польша...
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