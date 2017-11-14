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Кубок ФИБА. «Цмокi» принимают «Бней Герцлию»
15.11.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Кубок ФИБА
Группа F
Цмокi-Мiнск Беларусь – Бней Герцлия Израиль
15 ноября, 21.15, Дворец спорта
Шарлеруа Бельгия – Альба Венгрия
15 ноября, 22.30
Положение команд: «Шарлеруа» – 3-1, «Альба» – 2-2, «Цмокi» – 2-2, «Бней Герцлия» – 1-3.
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Кубок ФИБА Группа F Цмокi-Мiнск Беларусь – Бней Герцлия Израиль 15 ноября, 21.15, Дворец спорта Шарлеруа Бельгия – Альба Венгрия 15 ноября, 22.30 Положение команд:...
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