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Кубок ФИБА. «Цмокi» принимают «Бней Герцлию»

15.11.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Кубок ФИБА

Группа F

Цмокi-Мiнск Беларусь – Бней Герцлия Израиль

15 ноября, 21.15, Дворец спорта

Шарлеруа Бельгия – Альба Венгрия

15 ноября, 22.30

Положение команд: «Шарлеруа» – 3-1, «Альба» – 2-2, «Цмокi» – 2-2, «Бней Герцлия» – 1-3.

 
 
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Кубок ФИБА Группа F Цмокi-Мiнск Беларусь – Бней Герцлия Израиль 15 ноября, 21.15, Дворец спорта Шарлеруа Бельгия – Альба Венгрия 15 ноября, 22.30 Положение команд:...

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