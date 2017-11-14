Иван Дроздов: «Я никогда не задавался вопросом про деньги. Вот буду играть в хоккей, подпишу контракт в НХЛ, там и буду думать про суммы»

18-летний нападающий «Юности» Иван Дроздов рассказал о своей мечте.

«Да, внимания со стороны девочек много, но я стараюсь не придавать этому значения. Бывает такое, что это мешает хоккею. Не у всех так, конечно, у каждого свой характер. Но мне это может помешать: начну уделять много времени девушке, думать о ней — хоккей отойдет на второй план. А если так случится, у меня начнется резкий спад. Я свой характер знаю, так и будет. Есть, конечно, знаки внимания: пишут, спрашивают, интересуются. Но это так… Я не всем отвечаю взаимностью. Иногда бывает, что вечером сходим прогуляемся, но серьезные отношения строить не хочу.

Еще зависит от девушки: на деньги она смотрит, или ей твой характер и внешность понравились. Здесь я не могу ничего сказать. Думаю, когда встречаешься с человеком, понимаешь, что ей от тебя надо.

Много у кого из хоккеистов уже семьи, дети. Они тоже тренируются, потом едут домой к семье, может, в кино сходят, в ресторан. Но в основном отдыхают, потому что на тренировках устаешь. Когда сезон и игры идут одна за другой, тренировки не очень тяжелые, чтобы не нагрузить организм. Зато на играх нужно выкладываться полностью — вот после них состояние очень тяжелое: приходишь домой, ешь и ложишься спать, чтобы отдохнуть.

Ребята постарше дают советы, даже в плане хоккея могут что-то подсказать. Выйди, дай сюда, я тебе скину — забьешь в пустые ворота. Если тебе такое подсказал кто-то постарше, потом спрашиваешь: «Откуда ты это знаешь?» На самом деле с опытом приходит. По мелочам могут подколоть, но по-доброму. Наверное, такое у них не в первый раз.

Моя мечта — попасть в клуб НХЛ, заиграть на высоком уровне. Но самое главное — это здоровье: если получишь травму, хоккея вообще не будет. А так… Когда тебя драфтуют в НХЛ, ты едешь в лагерь новичков, пробиваешься в команду… Это уже совсем другие эмоции: опять начинаешь расти — выше, еще выше! Смотришь на игроков уровня Овечкина, Ковальчука и тянешься за ними.

В НХЛ из белорусов только Михаил Грабовский, и то у него сейчас травма. Он, наверное, работал больше всех, и желания у него было больше. Только за счет этого — у всех так. Понятно, и талант должен быть, но рассказывали, что он очень много работал и добился успеха. Но есть же еще и КХЛ — там тоже хорошие клубы!

Сколько зарабатывают ребята в команде? Разглашать это нельзя. Если честно, я никогда не задавался вопросом про деньги. Вот буду играть в хоккей, подпишу контракт в НХЛ, там и буду думать про суммы, а сейчас это на втором плане. Как подписать этот контракт? Надо постоянно работать. Вот сейчас будет чемпионат мира U-20 в Баффало — надо попадать в команду, проявлять себя и показывать, что мы достойны играть в НХЛ», – сказал Дроздов.