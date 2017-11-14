Александр Глеб: «Когда я уходил из «Арсенала», Венгер на меня обиделся»

Полузащитник Александр Глеб рассказал об английском футболе, а также о том, что Арсен Венгер обиделся на него, когда футболист покинул «Арсенал».

- С точки зрения физик, АПЛ считается самой сложной. Просто табун лошадей. Если Испания или Германия — это умный футбол, то в Англии тебя просто снесут. Вам физически не было это страшно?

– Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришел, средние команды играли в чисто силовой футбол. Бей-беги, борьба. Конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер, конечно, поддержал. Мне понадобилось месяцев 4-5, чтобы привыкнуть.

- Как новичков принимают, не было дедовщины?

– В «Арсенале» тогда был один англичанин.

- Сложились ли у вас приятельские отношения с футболистами из других клубов? До сих пор вы с кем-то поддерживаете отношения?

– Я сейчас поддерживаю отношения только с Фабрегасом. В силу времени и так далее. Поздравляем друг друга с Днем рождения, спрашиваем, как дела. У него семья, детей куча. С Венгером хорошие. Когда я уходил из «Арсенала», он на меня, конечно, обиделся — не хотел, чтобы я уходил.

- Но он сложный человек. Мне кажется, это единственный тренер, у кого в таком количестве столько хейтеров. Эти баннеры «Уходи в отставку».

– Это Англия. В принципе, она всегда так. Просто фанаты «Арсенала» хотят титулов. У «Арсенала» все время близко, но не доходит. Я считаю, что Венгер — это топ-тренер. Просто такая ситуация: лучшие каждый год уходят, ему надо опять строить команду — вот проблема вся, – сказал Глеб.