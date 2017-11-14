﻿ Александр Глеб: «Когда я уходил из «Арсенала», Венгер на меня обиделся». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Глеб: «Когда я уходил из «Арсенала», Венгер на меня обиделся»

15.11.2017 10:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Полузащитник Александр Глеб рассказал об английском футболе, а также о том, что Арсен Венгер обиделся на него, когда футболист покинул «Арсенал».

- С точки зрения физик, АПЛ считается самой сложной. Просто табун лошадей. Если Испания или Германия — это умный футбол, то в Англии тебя просто снесут. Вам физически не было это страшно?

– Мне не было страшно. Это, действительно, был другой футбол. Он очень быстрый, динамичный и силовой. Сейчас, конечно, он изменился. А тогда, когда я пришел, средние команды играли в чисто силовой футбол. Бей-беги, борьба. Конечно, это было тяжело, надо было быстро адаптироваться. Венгер, конечно, поддержал. Мне понадобилось месяцев 4-5, чтобы привыкнуть.

- Как новичков принимают, не было дедовщины?

– В «Арсенале» тогда был один англичанин.

- Сложились ли у вас приятельские отношения с футболистами из других клубов? До сих пор вы с кем-то поддерживаете отношения?

– Я сейчас поддерживаю отношения только с Фабрегасом. В силу времени и так далее. Поздравляем друг друга с Днем рождения, спрашиваем, как дела. У него семья, детей куча. С Венгером хорошие. Когда я уходил из «Арсенала», он на меня, конечно, обиделся — не хотел, чтобы я уходил.

- Но он сложный человек. Мне кажется, это единственный тренер, у кого в таком количестве столько хейтеров. Эти баннеры «Уходи в отставку».

– Это Англия. В принципе, она всегда так. Просто фанаты «Арсенала» хотят титулов. У «Арсенала» все время близко, но не доходит. Я считаю, что Венгер — это топ-тренер. Просто такая ситуация: лучшие каждый год уходят, ему надо опять строить команду — вот проблема вся, – сказал Глеб.

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник Александр Глеб рассказал об английском футболе, а также о том, что Арсен Венгер обиделся на него, когда футболист покинул «Арсенал».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Иван Дроздов: «Я никогда не задавался вопросом про деньги. Вот буду играть в хоккей, подпишу контракт в НХЛ, там и буду думать про суммы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика