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Тайбэй (WTA). Соболенко в первом круге обыграла Дои
15.11.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
WTA
Taipei OEC Open
Тайбэй, Тайвань
Призовой фонд – 115,000 долларов
Женщины
Хард, в помещении
Первый круг
Арина Соболенко (Беларусь) – Мисаки Дои (Япония) – 7:6, 1:6, 6:3
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WTA Taipei OEC Open Тайбэй, Тайвань Призовой фонд – 115,000 долларов Женщины Хард, в помещении Первый круг Арина Соболенко (Беларусь) – Мисаки Дои (Япония) – 7:6, 1:6, 6:3.
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