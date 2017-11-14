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Тайбэй (WTA). Соболенко в первом круге обыграла Дои

15.11.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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WTA

Taipei OEC Open

Тайбэй, Тайвань

Призовой фонд – 115,000 долларов

Женщины

Хард, в помещении

Первый круг

Арина Соболенко (Беларусь) – Мисаки Дои (Япония) – 7:6, 1:6, 6:3

 
 
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WTA Taipei OEC Open Тайбэй, Тайвань Призовой фонд – 115,000 долларов Женщины Хард, в помещении Первый круг Арина Соболенко (Беларусь) – Мисаки Дои (Япония) – 7:6, 1:6, 6:3.

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