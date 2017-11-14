11 футболистов покинули «Сморгонь»

По окончанию сезона с 11 игроками «Сморгони» расторгнуты трудовые отношения. Состав команды по соглашению сторон покинули:

Защитники Александр Пузевич, Егор Матвеев, Семен Смунев, полузащитники Владимир Козко, Кирилл Гончарук, Сергей Мельник, нападающий Александр Ануфриев.

Вратари Владислав Хвин (брестское «Динамо»), Владислав Шерман («Городея»), защитники Андрей Карбовский («Городея») и Дмитрий Быков («Нафтан»), которые выступали за «Сморгонь» на правах аренды, перешли в свои клубы.

Напомним, «Сморгонь» завершила сезон на 13-м месте.