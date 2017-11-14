ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

11 футболистов покинули «Сморгонь»

15.11.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

По окончанию сезона с 11 игроками «Сморгони» расторгнуты трудовые отношения. Состав команды по соглашению сторон покинули:

Защитники Александр Пузевич, Егор Матвеев, Семен Смунев, полузащитники Владимир Козко, Кирилл Гончарук, Сергей Мельник, нападающий Александр Ануфриев.

Вратари Владислав Хвин (брестское «Динамо»), Владислав Шерман («Городея»), защитники Андрей Карбовский («Городея») и Дмитрий Быков («Нафтан»), которые выступали за «Сморгонь» на правах аренды, перешли в свои клубы.

Напомним, «Сморгонь» завершила сезон на 13-м месте.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По окончанию сезона с 11 игроками «Сморгони» расторгнуты трудовые отношения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Тайбэй (WTA). Соболенко в первом круге обыграла Дои
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика