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Фазель покинет пост главы ИИХФ в 2020 году

15.11.2017 12:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что уйдет в отставку в 2020 году, когда закончится срок его полномочий.

Специалист руководит ИИХФ в течение 26 лет. Он избирался главой организации на четыре срока. К моменту отставки Фазелю исполнится 70 лет. 

«Думаю, мне нужно уйти на пенсию. Гэри Беттмэну тоже. Если мы оба уйдем на пенсию, придут новые люди. С новыми людьми будет новое развитие», – сказал Фазель.

За время руководства Фазеля в ИИХФ было достигнуто соглашение с НХЛ, по которому в 1998 году игроки лиги впервые в истории поучаствовали в Олимпиаде. На Игры в Пхенчхане хоккеисты из НХЛ не поедут.

 
 
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Президент международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил, что уйдет в отставку в 2020 году, когда закончится срок его полномочий.

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