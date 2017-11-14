Материалы по делу обвиненного в даче взятки экс-председателя «Слуцка» Караневского направлены в суд

Управление Следственного комитета по городу Минску завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя футбольного клуба «Слуцк» Олега Караневского, сообщает отдел информации и связи с общественностью СК Беларуси.

По данным следствия, 50-летний житель Слуцка предложил учредителю частного предприятия передать 50% от прибыли за победу в тендере на выполнение комплекса строительных работ по монтажу металлического ограждения на стадионе, арендуемого объединением у Слуцкого государственного колледжа.

Руководитель строительной организации согласился на условия, между юридическими лицами был заключен договор, и на счет исполнителя работ был перечислен аванс. Затем обвиняемый решил прекратить с частным предприятием дальнейшие договорные отношения, о чем сообщил учредителю, а также сообщил о необходимости передачи ему части от прибыли в результате перечисленного платежа.

Должностные лица договорились о встрече, и 5 сентября 2017 года в Минске на проспекте Победителей бывший председатель футбольного клуба «Слуцк» принял от учредителя частного предприятия деньги на сумму 2700 рублей.

Кроме того, установлено, что расторжение договора было необходимо обвиняемому с целью заключения нового, с иным частным предприятием. Директор этой организации также согласился передать 1000 долларов за расторжение предыдущего договора. Однако 50-летний руководитель «Слуцка» не довел до конца свои намерения, так как был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В ходе расследования проведены допросы, экспертизы, осмотры.

Действия Олега Караневского квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 430 (Получение взятки), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 430 (Покушение на получение взятки повторно) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. К мужчине применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело прокурором направлено в суд.

Председатель СФК «Слуцк» Олег Караневский был задержан 5 сентября в момент получения взятки. 15 сентября контракт Караневского с клубом «Слуцк» был расторгнут по соглашению сторон. Руководителем футбольного клуба «Слуцк» назначен Виталий Бунос, ранее занимавший должность заместителя Олега Караневского.