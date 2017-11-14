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Сборная Австралии вышла на ЧМ-2018
15.11.2017 13:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Австралии обыграла команду Гондураса (3:1, первая игра – 0:0).
Таким образом, австралийцы гарантировали себе участие на чемпионате мира в России.
На данный момент известна 31 сборная, которая выступит на ЧМ-2018.
Последнюю путевку разыграют Перу и Новая Зеландия (первый матч – 0:0). Матч между этими командами по московскому времени начнется в 05.15 16 ноября.
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В ответном стыковом матче за выход на ЧМ-2018 сборная Австралии обыграла команду Гондураса (3:1, первая игра – 0:0).
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