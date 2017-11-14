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Игнатович из-за травмы пропустит остаток сезона
15.11.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович получил перелом ребра в товарищеском матче Грузия – Беларусь.
Сообщается, что Игнатович пропустит остаток сезона.
Напомним, в матче против Грузии Игнатович дебютировал в сборной.
В нынешнем сезоне Игнатович провел 13 матчей в высшей лиге.
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Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович получил перелом ребра в товарищеском матче Грузия – Беларусь.
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