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Игнатович из-за травмы пропустит остаток сезона

15.11.2017 14:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович получил перелом ребра в товарищеском матче Грузия – Беларусь.

Сообщается, что Игнатович пропустит остаток сезона.

Напомним, в матче против Грузии Игнатович дебютировал в сборной.

В нынешнем сезоне Игнатович провел 13 матчей в высшей лиге.

 
 
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Вратарь минского «Динамо» Сергей Игнатович получил перелом ребра в товарищеском матче Грузия – Беларусь.

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