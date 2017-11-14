Аудитория Tribuna.com в Facebook превысила 14 тысяч подписчиков. Теперь мы больше чем «Борисов-Арена»!

Аудитория Tribuna.com в Facebook превысила 14 тысяч подписчиков.

Кроме того, мы активно развиваемся и в других социальных сетях. Так, наша группа ВКонтакте насчитывает 34 700 участников, а наш Twitter -аккаунт насчитывает более 14,5 тысяч подписчиков.

Группы Tribuna.com – крупнейшие в Беларуси среди спортивных СМИ. С их помощью вы не пропустите ничего интересного.

Присоединяйтесь к нам!