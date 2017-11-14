Австралийцы сыграют на Чемпионате мира по футболу в России

МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Сборная Австралии по футболу выступит на Чемпионате мира в России, который состоится в 2018 году, сообщает Sputnik.



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В среду австралийцы в Сиднее провели ответный стыковой матч за право поехать в России на ЧМ-2018 против сборной Гондураса. Встреча завершилась со счетом 3:1. У хозяев дважды отличился Майкл Единак – оба гола он забил в пенальти (72-я и 85-я минуты). Автоголом на 54-й отметился Анри Фигероа. На последней минуте компенсированного времени матча нападающий сборной Гондураса Альберт Элис забил гол престижа.

В первой игре в городе Сан-Педро-Сула 10 ноября была зафиксирована ничья — 0:0.

Ранее в этот же день датчане переиграли Северную Ирландию и обеспечили себе путевку на мундиаль. Помимо Дании и Австралии на мировом первенстве выступят команды России (страна-хозяйка), Бельгии, Германии, Англии, Испании, Польши, Исландии, Сербии, Франции, Португалии, Швейцарии, Швеции, Хорватии, Бразилии, Уругвая, Колумбии, Аргентины, Мексики, Коста-Рики, Панамы, Ирана, Японии, Южной Кореи, Саудовской Аравии, Нигерии, Египта, Марокко, Туниса и Сенегала.

Последний участник мирового футбольного первенства определится завтра, 16 ноября, в противостоянии сборных Перу и Новой Зеландии. Первая игра завершилась вничью 0:0.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 1 декабря в Москве.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.