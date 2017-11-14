Гендиректор «ЮАС-Житковичи»: «К БАТЭ тоже поначалу относились скептически, а теперь благодаря ему в Беларусь приезжают команды топ-уровня»

Генеральный директор и создатель клуба «ЮАС-Житковичи» Андрей Минчук рассказал, что готов развивать клуб.

- Вы уже отмечали, что для первой лиги придется увеличить клубный бюджет в три-четыре раза.

– Да. Тут ведь много факторов имеет значение. И расположение города, и развитие детско-юношеских команд. За выживание тоже не хочется бороться, поэтому нужны высококвалифицированные ребята, которых к нам на периферию можно заманить только хорошими условиями и серьезными задачами. Сумму бюджета не назову, но он будет средний по первой лиге или чуть выше среднего.

- Если говорить о перспективах клуба, насколько далеко вперед вы можете заглянуть?

– Могу сказать, что пока есть Минчук, клуб будет развиваться. Я готов вкладывать в него душу. Но я не могу загадывать, сколько мне Бог отмерит. Надеюсь, конечно, что через 20 лет будем отмечать юбилей клуба, как БАТЭ в прошлом году. Может, это претенциозно звучит, но чем черт не шутит? К БАТЭ тоже поначалу относились скептически, а теперь благодаря ему в Беларусь приезжают команды топ-уровня. Спасибо Анатолию Капскому, которого я глубоко уважаю, за его сумасшедший вклад в развитие белорусского футбола. Но все же настолько далеко вперед я не заглядываю. А на ближайшие пять лет цели по развитию команды и детско-юношеского футбола намечены. Надеюсь, нам удастся за это время создать крепкий фундамент, — сказал Минчук.

Напомним, «ЮАС-Житковичи» в следующем сезоне выступят в первой лиге.