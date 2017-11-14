Летом в США может пройти турнир с участием Италии, Чили, Голландии и Ганы, не попавших на ЧМ-2018

Федерация футбола США (USSF) планирует летом провести товарищеский турнир с участием команд, не сумевших пробиться на ЧМ-2018.

USSF совместно с маркетинговым отделом МЛС изучают возможность организации такого соревнования перед чемпионатом мира в России.

Идея находится на стадии рассмотрения, поэтому пока нет ясности, будет ли это турнир с участием сборных Италии, Чили, Голландии и Ганы или лишь серия контрольных игр.