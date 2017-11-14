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Чарльз Лингле: «Эвандер Кэйн вообще не напрягался в «Динамо». Он просто ждал зарплату и считал дни, когда можно будет вернуться за океан»

15.11.2017 15:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле рассказал о проблемах легионеров с адаптацией.

— Проще всего освоиться чехам. Уже через три месяца они начинают говорить по-русски. Дольше других к Минску привыкал Эвандер Кэйн. Этот канадец появился в «Динамо» в сезон энхаэловского локаута. В 20 лет у него за плечами было два сезона в НХЛ. Я не осуждаю этого талантливого хоккеиста, но все же надо признать: он вообще не напрягался, чтобы как-то зарекомендовать себя в Беларуси. Кэйн просто ждал зарплату и считал дни, когда можно будет вернуться за океан.

Тяжело было и Ларсу Хаугену. Он никак не мог нащупать свою игру. Примерно в то же время «Динамо» подписало Кевина Лаланда, у которого надо было выигрывать конкуренцию. Помню, первое время Ларс боролся с неуверенностью и обстоятельствами. Большинство парней, которые заключают контракт с «Динамо», со временем все-таки приспосабливаются к местной культуре и проникаются атмосферой Минска, – рассказал Лингле.

 
Теги: Минск
 
 
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Нападающий минского «Динамо» Чарльз Лингле рассказал о проблемах легионеров с адаптацией.

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