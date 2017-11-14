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«Тоттенхэм» летом оценил Эриксена в 225 млн евро. Игрок интересен «Барселоне»
15.11.2017 16:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Барселоне».
Спортивный директор каталонцев Роберто Фернандес неоднократно бывал на матчах «Тоттенхэма» в последнее время и следил в первую очередь за игрой 25-летнего датчанина, а не Харри Кейна или Деле Алли.
«Барселона» рассматривала Эриксена в качестве альтернативы Филиппе Коутиньо, однако лондонцы очень высоко оценивают своего игрока.
«Если «ПСЖ» заплатил за Неймара 222 миллиона евро, Эриксен стоит 225 миллионов», – заявлял летом президент клуба Дэниэл Леви.
Сам Эриксен в июне сказал: «Немногие могут отказать «Барселоне».
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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен по-прежнему интересен «Барселоне».
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