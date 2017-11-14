КХЛ. Китаров внесен в список травмированных минского «Динамо»

Минское внесло нападающего Александра Китарова в список травмированных.

Напомним, в матче с «Ак Барсом» форвард «зубров» получил повреждение и не полетел в дальневосточное турне. Добавим, что в «лазарете» по-прежнему находится защитник Евгений Лисовец.

В нынешнем сезоне на счету Китарова 9 (5+4) очков в 30 матчах при показателе полезности «+2». Подробную статистику смотрите здесь.