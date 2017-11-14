ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

КХЛ. Китаров внесен в список травмированных минского «Динамо»

15.11.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Минское «Динамо» внесло нападающего Александра Китарова в список травмированных.

Напомним, в матче с «Ак Барсом» форвард «зубров» получил повреждение и не полетел в дальневосточное турне. Добавим, что в «лазарете» по-прежнему находится защитник Евгений Лисовец.

В нынешнем сезоне на счету Китарова 9 (5+4) очков в 30 матчах при показателе полезности «+2». Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» внесло нападающего Александра Китарова в список травмированных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Тоттенхэм» летом оценил Эриксена в 225 млн евро. Игрок интересен «Барселоне»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика