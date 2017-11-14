|
КХЛ. Китаров внесен в список травмированных минского «Динамо»
15.11.2017 17:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское
Напомним, в матче с «Ак Барсом» форвард «зубров» получил повреждение и не полетел в дальневосточное турне. Добавим, что в «лазарете» по-прежнему находится защитник Евгений Лисовец.
В нынешнем сезоне на счету Китарова 9 (5+4) очков в 30 матчах при показателе полезности «+2». Подробную статистику смотрите здесь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» внесло нападающего Александра Китарова в список травмированных.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии