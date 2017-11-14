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Домарчева, Скардино, Писарева и еще 3 биатлонистки в составе сборной Беларуси примут участие в Открытом Кубке Норвегии в Шушене

15.11.2017 18:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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18-19 ноября в Шушене пройдет Открытый Кубок Норвегии. На нем выступят женская и мужская сборная Беларуси.

Женщины: Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Кристина Ильченко, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Юркевич и Анна Сола. 

Мужчины: Дмитрий Абашев, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников, Антон Смольский, Роман Елетнов, Максим Воробей и Александр Дорожко.

 
 
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