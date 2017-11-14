Михаил Захаров: «Говорю как есть: Уолтерс от нас сбежал»

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в преддверии старта команды в третьем раунде Континентального кубка оценил шансы своих подопечных.

— Конечно, нацеливаемся всегда на максимальный результат, но в команде есть проблемы. Много травмированных игроков. Опять вне игры Александр Когалев. Пока еще не полностью вернул себе игровые кондиции Клемен Претнар. Это наши ведущие игроки. Также повреждения у Павла Печура и Ивана Дроздова. У нас всего три легионера: кроме Претнара Андрей Михнов и Марек Словак. Американец Райан Уолтерс от нас сбежал. Говорю как есть. У нас нет взаимного признания контрактов между лигами Северной Америки и Беларуси. Вот Уолтерс и играет сейчас в АХЛ. И, кстати, по результативности в своей команде он один из лучших.

— Что скажете о соперниках по группе?

— Посмотрели англичан. Команда очень добротная. Там, по-моему, 16 канадцев играет. Канадцы есть канадцы. В Англии, к слову, сейчас взялись за развитие хоккея. У них на матчах полные трибуны. Плюс датчане, они хозяева. Понятно, что будут биться. Латвийцы тоже привезут боеспособный коллектив. Несколько человек в «Курбадсе» играли в рижском «Динамо» в КХЛ. Во многом благодаря этим хоккеистам они и пробились в третий раунд турнира. Так что слабых команд здесь не будет. Да, нет шведов, финнов, россиян, но нам от этого не легче. Уровень хоккея подрос везде.

— Вспоминая предыдущие виктории в Континентальном кубке, можете сравнить те победные составы с нынешним?

— Да что там сравнивать? У нас были очень хорошие мастеровитые игроки. Тот подбор исполнителей в составе одной команды мог спокойно играть в КХЛ и, думаю, пробился бы в плей-офф. Вспомните, мы ведь в 2007 году обыграли омский «Авангард» в суперфинале, сильнейший российский клуб. Нынешним ребятам не хватает мастерства. Да и чемпионат у нас посмотрите какой стал: всего четыре-пять команд, которые более-менее на ходу. Это не нормально, когда в сильнейшей лиге встречается счет 11:2, 13:2, 13:0. Но как есть. Надежда наша — на характер. Что за счет него сможем показать в Дании достойный результат, – заключил Захаров.