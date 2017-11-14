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Белоруски победили Эстонию в отборе на Евробаскет-2019

15.11.2017 19:43 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 15 ноя — Sputnik. Национальная женская сборная Беларуси по баскетболу одержала победу над командой Эстонии в квалификационном матче чемпионата Европы-2019, сообщает корреспондент Sputnik.

В среду, 15 ноября, столичный Дворец спорта принимал поединок квалификационного турнира ЧЕ-2019 в группе В между сборными Беларуси и Эстонии. Статус фаворитов встречи хозяйки оправдали уверенной игрой в первой четверти, завершив ее со счетом 23:18. Во второй четверти подопечные Натальи Трофимовой укрепили преимущество — 43:32. Третья четверть также осталась за белорусскими баскетболистками — 65:53. После финальной сирены счет на табло был 80:63 в пользу сборной Беларуси. Самой результативной в составе белорусской команды стала Виктория Гаспер, набравшая 14 очков. 

Напомним, на минувших выходных белоруски были сильнее баскетболисток из Польши. После двух Беларусь возглавляет квартет В:

Беларусь — 4 очка (2 игры)

Турция — 4 (2)

Польша — 2 (2)

Эстония — 2 (2)

Следующий матч белорусские баскетболистки проведут 10 февраля дома против турчанок. Затем в День всех влюбленных, 14 февраля, состоится матч Беларусь — Польша. В ноябре команда Трофимовой проведет два выездных матча — против Турции и Эстонии. 

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские баскетболистки не оставили шансов на своем паркете гостям из Эстонии - после финальной сирены разница в счете составила 17 очков.

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