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Цинкевич обслужит матч БАТЭ – «Неман» и другие судейские назначения на игры 29-го тура высшей лиги
15.11.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата Беларуси.
Динамо-Минск – Крумкачы
18 ноября, 14:00
Главный судья: Денис Щербаков. Помощники: Сергей Гуща, Максим Арабей. Резервный арбитр: Павел Коронец. Инспектор: Валерий Петрович.
Слуцк – Витебск
18 ноября, 14:00
Главный судья: Андрей Василевич. Помощники: Алексей Ковалёв, Антон Полуянов. Резервный арбитр: Евгений Наумов. Инспектор: Франц Летяго.
Ислочь – Днепр
18 ноября, 14:00
Главный судья: Алексей Кульбаков. Помощники: Андрей Гетиков, Денис Емельянчиков. Резервный арбитр: Владимир Русаков. Инспектор:
Славия – Нафтан
18 ноября, 14:00
Главный судья: Сергей Стецурин. Помощники: Андрей Герасимук, Олег Маслянко. Резервный арбитр: Валерий Голомзик. Инспектор: Виктор Матюшев.
Шахтер – Торпедо
18 ноября, 14:00
Главный судья: Игорь Крук. Помощники: Александр Вашкевич, Андрей Филиппович. Резервный арбитр: Кирилл Пилиповец. Инспектор: Геннадий Якубовский.
БАТЭ – Неман
18 ноября, 14:00
Главный судья: Сергей Цинкевич. Помощники: Виталий Малютин, Евгений Романов. Резервный арбитр: Сергей Чистов. Инспектор: Бронислав Ясинский.
Динамо-Брест – Городея
18 ноября, 14:00
Главный арбитр: Дмитрий Доля. Помощники: Дмитрий Жук, Антон Гусев. Резервный судья: Сергей Красников. Инспектор: Олег Чикун.
Минск – Гомель
18 ноября, 14:00
Главный судья: Сергей Лобацевич. Помощники: Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко. Резервный арбитр: Ольга Терешко. Инспектор: Вадим Жук.
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Динамо-Минск – Крумкачы 18 ноября, 14:00 Главный судья: Денис Щербаков.
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