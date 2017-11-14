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Цинкевич обслужит матч БАТЭ – «Неман» и другие судейские назначения на игры 29-го тура высшей лиги

15.11.2017 19:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата Беларуси. 

Динамо-Минск – Крумкачы

18 ноября, 14:00 

Главный судья: Денис Щербаков. Помощники: Сергей Гуща, Максим Арабей. Резервный арбитр: Павел Коронец. Инспектор: Валерий Петрович.

Слуцк – Витебск 

18 ноября, 14:00

Главный судья: Андрей Василевич. Помощники: Алексей Ковалёв, Антон Полуянов. Резервный арбитр: Евгений Наумов. Инспектор: Франц Летяго.

Ислочь – Днепр

18 ноября, 14:00

Главный судья: Алексей Кульбаков. Помощники: Андрей Гетиков, Денис Емельянчиков. Резервный арбитр: Владимир Русаков. Инспектор:
Александр Черник. Делегат: Сергей Витушко.

Славия – Нафтан

18 ноября, 14:00

Главный судья: Сергей Стецурин. Помощники: Андрей Герасимук, Олег Маслянко. Резервный арбитр: Валерий Голомзик. Инспектор: Виктор Матюшев.

Шахтер – Торпедо

18 ноября, 14:00

Главный судья: Игорь Крук. Помощники: Александр Вашкевич, Андрей Филиппович. Резервный арбитр: Кирилл Пилиповец. Инспектор: Геннадий Якубовский.

БАТЭ – Неман

18 ноября, 14:00

Главный судья: Сергей Цинкевич. Помощники: Виталий Малютин, Евгений Романов. Резервный арбитр: Сергей Чистов. Инспектор: Бронислав Ясинский.

Динамо-Брест – Городея

18 ноября, 14:00

Главный арбитр: Дмитрий Доля. Помощники: Дмитрий Жук, Антон Гусев. Резервный судья: Сергей Красников. Инспектор: Олег Чикун.

Минск – Гомель

18 ноября, 14:00

Главный судья: Сергей Лобацевич. Помощники: Кирилл Пакулин, Юрий Хомченко. Резервный арбитр: Ольга Терешко. Инспектор: Вадим Жук.
 
 
 

 

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Динамо-Минск – Крумкачы 18 ноября, 14:00 Главный судья: Денис Щербаков.

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