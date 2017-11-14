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Вентура уволен из сборной Италии

15.11.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен.

Об этом официально объявила Федерация футбола Италии. Под руководством Вентуры национальная команда впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тысяч евро.

 
 
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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен.

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