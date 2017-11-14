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Вентура уволен из сборной Италии
15.11.2017 20:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен.
Об этом официально объявила Федерация футбола Италии. Под руководством Вентуры национальная команда впервые с 1958 года не попала на чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Вентура хочет получить компенсацию в размере 700 тысяч евро.
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Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура был уволен.
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