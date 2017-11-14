Белорусский боец ММА Куцый выиграл турнир и на призовые деньги устроил праздник в детском приюте

Белорусский боец смешанных единоборств (ММА) Вадим Куцый выиграл турнир Academy MMA Cup в своей категории, за полторы минуты одолев испанца Хавьера Фуэнтеса.

Получив гонорар за победу, Куцый пообещал себе пожертвовать деньги в детский приют. Узнав о таком желании, ему решили помочь знакомые и спортсмены. В минувшее воскресенье ребята устроили праздник для детей из социального приюта Первомайского района Минска.

«Я не могу озвучивать сумму гонорара, которую потратил. Это вряд ли понравится руководству. А почему я так сделал? Во-первых, этот приют через дорогу от зала где я тренировался в детстве. Я восемь лет туда ходил, бегал там, играл, видел этих детей и понимал, что им мало повезло. Ну и потом, как повзрослел, пришло желание помочь. Во-вторых, это был мой первый бой в Минске — раньше дрался за рубежом, поэтому решил, что если дома выиграю — то отдам все детям.

Мы передали телевизор, фотоаппарат, караоке-систему, микрофон и колонки, спортивный инвентарь. Фруктов где-то 100 килограмм, конфеты … Мы также дарили каждому зимний комплект одежды: шапка, куртка, свитер, брюки, майка, перчатки … Плюс летнюю обувь: кроссовки или шлепанцы. Игрушка каждому в подарок, ну и шоу-программа была: два хаски взяли, чтобы дети могли нянчиться с ними, аквагрим был, аниматор был, клоуны и фокусник, И одна девушка бесплатно мастер-класс провела», – рассказал Куцый.

Отметим, Вадиму Куцему 26 лет, в ММА он провел 12 боев, в 11 победил.