ESPN: РУСАДА намеренно не тестирует Шипулина, Старых, Легкова и Кулижникова

Многие ведущие российские спортсмены намеренно не были включены в пул тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает американское агентство ESPN.

В числе спортсменов, отсутствующих в списке тестирования, биатлонисты Антон Шипулин и Ирина Старых, лыжники Александр Легков, Евгений Белов и Максим Вылегжанин, конькобежцы Павел Кулижников и Руслан Мурашов, фигуристка Аделина Сотникова.

«Российские спортсмены, которые тренируются, чтобы завоевывать медали, а также те, кто уже был пойман на допинге, не подвергаются тестированию так часто, как, например, американские атлеты», – приводит ESPN слова Билла Демонга, олимпийского чемпиона по лыжному двоеборью, ныне возглавляющего Федерацию лыжного двоеборья и прыжков с трамплина США.

ESPN не исключает, что спортсмены могли проходить тестирование по линии своих международных федераций.

Агентство также отмечает, что некоторые российские спортсмены, возможно, намеренно пытались тренироваться за пределами страны, чтобы проходить тестирование в более надежных системах, исходя из соображения, что этот факт может повлиять на их допуск к международным соревнованиям, если возникнет вопрос о нейтральном статусе.