Сергей Бебешко: «Хотелось бы, чтобы гандболисты, которые не играют в Лиге чемпионов, показывали большее на площадке, когда им дается возможность»

Главный тренер БГК Сергей Бебешко поделился мнением о победе своей команды над «Металургом» (35:30) в матче SEHA-лиге.

«Металург» сражался весь матч. Соперник старался показать против нас хороший гандбол. Им это удалось. Весь матч македонцы действовали против нас 7 на 6. У нас в первом тайме игра немного не получилась. В плане того, что много не попали в пустые ворота.

До перерыва Миятович отстоял не очень хорошо. Поэтому и результат был немного не такой, как хотелось. Пропустили 17 мячей — это очень много.

Во втором тайме поменяли защиту на 6-0. Мацкевич зацепился. Повели 5-6 мячей, контролировали ход игры. Думаю, результат закономерен — мы победили. Хорошо сыграли края, неудачно выступили линейные, что нас сильно волнует. Большего ожидал от ребят, которые вышли в концовке матча. В целом можно остаться довольным победой. Но хотелось бы, чтобы гандболисты, которые не играют в Лиге чемпионов, показывали большее на площадке, когда им дается возможность», — сказал Бебешко.