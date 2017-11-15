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Александр Крутиков: «Как ни странно, победа над «Бней Герцлией» нам ничего не дает – ключевая игра будет с «Альбой»
16.11.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал результат матча Кубка ФИБА против «Бней Герцлии» (83:65).
«Всегда сложно настраиваться психологически на соперника дома, если ты выиграл его в гостях. Мы хорошо начали, но мне не нравилось, что не было давления на игрока с мячом. Поэтому в первой половине «Герцлия» и удерживала равновесие в счете. Во второй половине мы прибавили в защите и сделали свою работу.
Как ни странно, эта победа нам ничего не дает – ключевая игра будет с «Альбой», – сказал Крутиков.
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Александр Крутиков: «Как ни странно, победа над «Бней Герцлией» нам ничего не дает – ключевая игра будет с «Альбой»
Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал результат матча Кубка ФИБА против «Бней Герцлии» (83:65).
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