Александр Крутиков: «Как ни странно, победа над «Бней Герцлией» нам ничего не дает – ключевая игра будет с «Альбой»

Главный тренер «Цмокаў» Александр Крутиков прокомментировал результат матча Кубка ФИБА против «Бней Герцлии» (83:65).

«Всегда сложно настраиваться психологически на соперника дома, если ты выиграл его в гостях. Мы хорошо начали, но мне не нравилось, что не было давления на игрока с мячом. Поэтому в первой половине «Герцлия» и удерживала равновесие в счете. Во второй половине мы прибавили в защите и сделали свою работу.

Как ни странно, эта победа нам ничего не дает – ключевая игра будет с «Альбой», – сказал Крутиков.