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Владимир Веремеенко заявил о завершении карьеры в сборной Беларуси
16.11.2017 09:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Тяжелый форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко на пресс-конференции после матча Кубка ФИБА-Европа с «Карпошем» (95:70) объявил, что заканчивает карьеру в национальной сборной Беларуси.
«Уже давно думал о завершении карьеры в сборной Беларуси, и нужно было еще раньше заявить об этом. Сил на то, чтобы помогать национальной команде уже не хватает. Поначалу у меня были планы приехать в сборную, но затем в моей жизни последовал довольно длительный период без баскетбола. В БК «НН» я пришел всего две недели назад, и мне необходимо набрать форму, сыграться с партнерами. Остаюсь в «Нижнем», буду тренироваться и надеюсь провести эту паузу в официальных соревнованиях с пользой для себя и клуба», – передает слова Веремеенко официальный сайт «НН».
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Тяжелый форвард «Нижнего Новгорода» Владимир Веремеенко на пресс-конференции после матча Кубка ФИБА-Европа с «Карпошем» (95:70) объявил, что заканчивает карьеру в...
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