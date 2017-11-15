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WHL. Еременко набрал 20-е очко в сезоне
16.11.2017 09:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмен» уступил «Регине Патс» (3:4).
Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко набрал 2 очка в матче.
Всего у Еременко 20 (6+14) очков в 21 матче сезона. Он входит в топ-8 лучших бомбардиров лиги среди защитников. Также Еременко является лучшим бомбардиром среди всех белорусов в CHL.
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В матче регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмен» уступил «Регине Патс» (3:4).
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