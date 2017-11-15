WHL. Еременко набрал 20-е очко в сезоне

В матче регулярного чемпионата WHL «Калгари Хитмен» уступил «Регине Патс» (3:4).

Белорусский защитник «Калгари» Владислав Еременко набрал 2 очка в матче.

Всего у Еременко 20 (6+14) очков в 21 матче сезона. Он входит в топ-8 лучших бомбардиров лиги среди защитников. Также Еременко является лучшим бомбардиром среди всех белорусов в CHL.