Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018

Определены все участники ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.

Также сформированы все корзины. Жеребьевка группового раунда состоится в Кремле 1 декабря.

ЧМ-2018 будет проведен с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.





Иллюстрация: официальный твиттер ЧМ-2018