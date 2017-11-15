|
Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018
16.11.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Определены все участники ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.
Также сформированы все корзины. Жеребьевка группового раунда состоится в Кремле 1 декабря.
ЧМ-2018 будет проведен с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.
Иллюстрация: официальный твиттер ЧМ-2018
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Определены все участники ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии