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Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018

16.11.2017 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Определены все участники ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.

Также сформированы все корзины. Жеребьевка группового раунда состоится в Кремле 1 декабря.

ЧМ-2018 будет проведен с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018

Иллюстрация: официальный твиттер ЧМ-2018

 
 
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Определены все участники ЧМ-2018, который следующим летом пройдет в России.

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