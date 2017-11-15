WADA не восстановило в правах Российское антидопинговое агентство

МИНСК, 16 ноя — Sputnik.Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) на заседании в четверг, 16 ноября, принял решение о сохранении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как не соответствующего кодексу организации.

"Совет учредителей WADA утверждает рекомендацию комитета по соответствию о том, что РУСАДА остается несоответствующим", — указано в сообщении WADA.

По словам вице-премьера РФ Виталия Мутко, "другого решения никто и не ожидал", поскольку оно анонсировалось хорошо информированными комиссиями и изданиями. При этом, считает он, от этого решения ничего не изменится, поскольку РУСАДА все равно будет работать.

Однако это решение может повлиять на допуск российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года, считает вице-спикер Государственной Думы РФ Игорь Лебедев.

ВАДА отказалось восстанавливать в правах РУСАДА

Вероятно и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждёт полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России https://t.co/JkVAKjwndZ — Игорь Лебедев (@Russian1972) 16 ноября 2017 г.

​"ВАДА отказалось восстанавливать в правах РУСАДА, вероятно, и решение МОК будет приниматься, исходя из этого, и нашу страну ждет полный недопуск на ОИ в Корее, либо допуск с ограничениями, что неприемлемо для России", — написал Лебедев на своей страничке в Twitter в четверг.

Также, считает он, "в этом решении нет никакого спорта, нет борьбы с допингом, а есть только одно — большая политика".

Ранее министр спорта России Павел Колобков заявлял, что Россия выполнила все требования WADA по восстановлению антидопинговой системы.

Отстранение РУСАДА

РУСАДА было признано не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства в ноябре 2015 года после соответствующей рекомендации Независимой комиссии WADA.



© Sputnik / Виктор Толочко Глазами болельщика: "допинг" как главное оружие спортивных чиновников

Руководство WADA поставили перед российским агентством ряд условий. Как считают в WADA, невыполненными остаются два из них: признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб.

WADA Были созданы две комиссии. Одна из них (под руководством Дэниса Освальда) рассматривает дела 28 российских спортсменов, подозреваемых в употреблении допинга. Вторая (под руководством Самуэля Шмида) ищет доказательства участия российских чиновников в формировании системного использования запрещенных веществ.

Обе комиссии представят итоги своей работы на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, который пройдет в декабре. Тогда же и будет принято решение о допуске сборной России к участию в Олимпийских играх.