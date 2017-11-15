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Кто поедет на ЧМ-2018 в Россию: определились все участники турнира

16.11.2017 09:35 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 ноя — Sputnik. Последним участником чемпионата мира по футболу, который в 2018 году пройдет в России, стала сборная Перу.

Кто поедет на ЧМ-2018 в Россию: определились все участники турнира
© Sputnik / Виктор Толочко
Глазами болельщика: кто едет и не едет играть в футбол в Россию

Ответный стыковой матч за право выступить на чемпионате мира в России состоялся в Лиме и завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились полузащитник московского "Локомотива" Джефферсон Фарфан (на 27-й минуте) и Кристиан Рамос (65). В первой игре, прошедшей в городе Веллингтон 11 ноября, была зафиксирована ничья — 0:0. Перуанцы отобрались на чемпионат мира впервые с 1982 года.

Все чемпионы минус Италия

Кто поедет на ЧМ-2018 в Россию: определились все участники турнира
© REUTERS/ Alessandro Garofalo
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Чемпионат мира по футболу впервые пройдет на территории России с 14 июня по 15 июля 2018 года. На чемпионате мира в России сыграют все победители прошлых чемпионатов мира, кроме сборной Италии. Это команды Бразилии, Германии, Аргентины, Уругвая, Франции, Англии и Испании. Причем Бразилия отобралась первой, а Аргентина была на волоске от провала.

Бронзовый призер ЧМ-2014 сборная Голландии заняла третье место в своей группе, пропустив вперед шведов, которые в стыковых матчах обыграли команду Италии (1:0, 0:0). Итальянцы четырежды выигрывали чемпионат мира и не пропускали ни одного турнира с 1958 года.

"Поверить, что четырехкратных чемпионов мира не будет мировом футбольном фестивале, очень сложно. Но есть и причины, которые оправдывают Италию за этот провал", — считает спортивный обозреватель Олег Дмитриев.

Также не смогли завоевать путевки сборные Украины, Турции и Уэльса, а сенсация Евро-2016 сборная Исландии, напротив, впервые в истории сыграет в финальной стадии турнира.

Кстати, Федерация футбола США рассматривает возможность проведения международного турнира, в котором примут участие сборные, не сумевшие квалифицироваться на чемпионат мира-2018 в России.

Состав корзин при жеребьевке группового этапа

Тридцать две команды распределены по четырем корзинам в соответствии с рейтингом Международной федерации футбола (ФИФА), опубликованном в октябре. Сборная России и семь первых стран по рейтингу попали в первую корзину.

  • Корзина 1: Россия, Германия, Бразилия, Португалия, Аргентина, Бельгия, Польша, Франция;
  • Корзина 2: Испания, Перу, Швейцария, Англия, Колумбия, Мексика, Уругвай, Хорватия;
  • Корзина 3: Дания, Исландия, Коста-Рика, Швеция, Тунис, Египет, Сенегал, Иран;
  • Корзина 4: Сербия, Нигерия, Австралия, Япония, Марокко, Панама, Южная Корея, Саудовская Аравия.

Сборная России занимает 65-е, самое низкое место в рейтинге ФИФА среди всех участников турнира.

"Интересно будет наблюдать за грандами. Не менее интересно — посмотреть на "новичков" из Панамы, а также за экзотическими сборными из Сенегала и Саудовской Аравии. Очень надеюсь, что далеко пройдет Коста-Рика и Колумбия. Жду сюрпризов от чемпиона Европы португальцев. Верю в Месси и в Аргентину. Но буду болеть за Россию — вопреки всем сложностям", — прокомментировал итоговый список участников ЧМ-2018 Олег Дмитриев. 

 
Теги: Минск
 
 
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Жеребьевка группового раунда чемпионата мира состоится 1 декабря в Москве.

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Определены все участники и сформированы все корзины для жеребьевки ЧМ-2018
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