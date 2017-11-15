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Болельщик БАТЭ, выбежавший на поле в домашней игре с «Нафтаном», возместил клубу сумму штрафа в пользу АБФФ
16.11.2017 10:11 — Новости Спорта | Tribuna.com
Болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов, выбежавший на поле в домашнем матче с «Нафтаном» 28 октября, полностью возместил борисвскому клубу штраф, наложенный АБФФ, в размере 70 базовых величин. Инициатива исходила от самого фаната.
«Понимаю, что поступил неправильно. В момент, когда судья указал на «точку», мной овладели эмоции. Думаю, настоящие болельщики поймут, о чем я. У каждого бывали моменты на стадионе, когда трудно контролировать себя. Ведь все происходило как раз напротив нашего сектора, и я отчетливо видел, что повода для назначения пенальти не было. Не справился с навалившимся негативом и спонтанно решил объяснить арбитру, что в данной ситуации он принял абсолютно неверное решение.
Не хочу никак оправдывать свои действия. Понимаю, что взрослый человек должен всегда отвечать за свои поступки и признавать неправоту, а не выкручиваться. Поэтому пошел и выплатил деньги, которые из-за меня пришлось потерять клубу. Не думаю, что в этом есть что-то особенное, просто поступил как нормальный человек. ФК БАТЭ нередко идет навстречу болельщикам и заслуживает такого же отношения с нашей стороны», — прокомментировал Дмитрий.
Таким образом, ввиду полного возмещения суммы уплаченного клубом штрафа ФК БАТЭ не будет подавать регрессный иск к данному болельщику.
Напомним, ранее БАТЭ
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Болельщик БАТЭ, выбежавший на поле в домашней игре с «Нафтаном», возместил клубу сумму штрафа в пользу АБФФ
Болельщик БАТЭ Дмитрий Смирнов, выбежавший на поле в домашнем матче с «Нафтаном» 28 октября, полностью возместил борисвскому клубу штраф, наложенный АБФФ, в размере...
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