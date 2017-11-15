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WADA отказалось восстанавливать РУСАДА в правах

16.11.2017 10:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его соответствующим кодексу организации.

Данное решение было принято в ходе заседания совета, которое прошло сегодня в Сеуле.

Причиной вынесения такого вердикта стало невыполнение российской стороной всех критериев по восстановлению РУСАДА.

В частности, не были признаны выводы доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинговой системе в стране. Кроме того, российская сторона не открыла доступ для WADA к пробам, которые опечатаны Следственным комитетом в рамках расследования по уголовному делу экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

Напомним, что РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года после доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда.

 
 
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Совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в признании его...

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